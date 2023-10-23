WP: ответственность за некоторые теракты против РФ несут офицеры СБУ, подготовленные ЦРУ

По словам источников издания, теракт против Дарьи Дугиной стал частью "бушующей теневой войны", в ходе которой СБУ "дважды бомбили мост" через Керченский пролив, "направляли дроны на крышу Кремля" и "пробивали дыры в корпусах российских судов" в Черном море

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Несколько резонансных терактов против России осуществили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), в подготовке которых участвовало Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. С таким утверждением выступила американская газета The Washington Post.

По словам источников издания из числа бывших и действующих представителей властей США и Украины, теракт против Дарьи Дугиной в августе 2022 года стал частью "бушующей теневой войны", в ходе которой СБУ "дважды бомбили мост" через Керченский пролив, "направляли дроны на крышу Кремля" и "пробивали дыры в корпусах российских судов" в Черном море.

Эти операции проводились "элитными командами украинских оперативников, которых привлекли из директоратов, сформированных, тренированных и экипированных в тесном сотрудничестве с ЦРУ", отмечает газета.

Издание также указывает, что с 2015 года ЦРУ потратило "десятки миллионов долларов", чтобы превратить спецслужбы Украины в "сильных союзников против Москвы". В частности, американцы передавали им "продвинутые системы наблюдения", проводили "подготовку рекрутов на объектах как в Украине, так и в США", построили "новые штаб-квартиры" для директоратов военной разведки Украины и начали проводить политику передачи разведданных "в масштабах, немыслимых" до возвращения Крыма в состав РФ. ЦРУ "заметно представлено в Киеве", добавляет газета.