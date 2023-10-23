В Литве заявили о намерении развивать сотрудничество с Тайванем в экономике

Как сообщила пресс-служба Сейма, стороны подпишут меморандумы по соглашениям об избежании двойного налогообложения и сотрудничестве в сфере здравоохранения

ГОНКОНГ, 23 октября. /ТАСС/. Литва видит потенциал для развития сотрудничества с Тайванем в сфере бизнеса и экономики. Об этом заявила спикер Сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен на торжественном обеде с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в Тайбэе.

"Прошло несколько лет с того момента, как наши отношения начали активно развиваться, и мы можем видеть определенный прогресс. И я верю, что это сотрудничество способно принести еще больше и быть действительно взаимовыгодным", - приводятся ее слова в документе, опубликованном на сайте главы администрации Тайваня. "Одной из основных областей, где мы видим нереализованный потенциал, является бизнес и экономика. Поэтому я прибыла на Тайвань во главе бизнес-делегации", - продолжила она. Чмилите-Нильсен также отметила, что Литва считает Тайвань важным партнером в области полупроводников, лазерных технологий и в других секторах с высокой добавленной стоимостью.

Глава литовского парламента прибыла на Тайвань 22 октября. Как сообщила пресс-служба Сейма, в ходе четырехдневного визита будут подписаны меморандумы по соглашениям об избежании двойного налогообложения и сотрудничестве в сфере здравоохранения. Также состоится бизнес-форум по вопросам укрепления торгово-экономических отношений. Чмилите-Нильсен возглавляет делегацию, в которую вошли представители 14 крупных компаний Литвы и 4 предпринимательских ассоциаций.

Представляющий в правлении парламента оппозицию Йонас Ярутис из партии "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" выразил несогласие с визитом Чмилите-Нильсен на Тайвань. Он отметил, что открытие в Вильнюсе представительства Тайваня значительно ухудшило торговые и все другие отношения с Китаем.

Отношения Вильнюса и Пекина находятся в кризисном состоянии. В ноябре 2021 года в столице Литвы было открыто "представительство Тайваня". Китай, выступающий против офиса под таким названием, отозвал своего посла и предложил сделать то же самое Вильнюсу. При этом Пекин был согласен с открытием представительства Тайбэя, как это сделано в других странах. В итоге правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а затем направило ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство КНР. Двусторонние торгово-экономические связи практически заморожены.