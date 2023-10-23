23 октября, 11:57

Reuters: Эстония связалась с КНР для расследования повреждений кабелей в Балтике

По словам неназванного представителя МИД Эстонии, Таллин намерен принять все меры для выяснения обстоятельств случившегося

ВИЛЬНЮС, 23 октября. /ТАСС/. Эстония связалась с Китаем, чтобы побудить к совместному расследованию повреждения двух телекоммуникационных оптико-волоконных кабелей, проложенных по дну Балтийского моря между Швецией и Эстонией, а также между Финляндией и Эстонией. Об этом сообщил неназванный представитель МИД Эстонии агентству Reuters.

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"Эстония связалась с представителями Китая, чтобы наладить сотрудничество, касающееся расследования [повреждений]", - указал собеседник издания. Он добавил, что Таллин намерен принять все необходимые меры для выяснения обстоятельств, приведших к проблемам с работой кабелей.

17 октября министр по делам гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля, проходящего между Эстонией и Швецией. Позднее телеканал SVT со ссылкой на данные эстонской полиции сообщил, что его повреждение имеет механическую природу. По предварительной оценке, оно связано с повреждениями газопровода Balticconnector и оптико-волоконного кабеля между Финляндией и Эстонией. На основании этого делается вывод об одинаковом характере всех этих повреждений. 

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