На Украине за взятки задержали сотрудника антимонопольного комитета

В СБУ сообщили, что он требовал взятки от предпринимателей, чтобы скрыть выявленные у них нарушения антимонопольного законодательства

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Сотрудник Антимонопольного комитета Украины задержан в Киеве. Как сообщает Служба безопасности Украины (СБУ), он требовал взятки от предпринимателей, чтобы скрыть выявленные у них нарушения антимонопольного законодательства.

"В результате комплексных мероприятий в Киеве задержан сотрудник [Антимонопольного комитета Украины] <...>. Он требовал взятки от представителей коммерческих структур, чтобы закрыть глаза на выявленные у них нарушения антимонопольного законодательства и не принимать в отношении них административные санкции", - сообщается в Telegram-канале спецслужбы.

По данным СБУ, сотрудник комитета за $8 тыс. обещал руководителю одного из предприятий решить вопрос о неналожении на него штрафов за нарушения, выявленные в ходе проверки. Сотрудники спецслужбы задокументировали получение фигурантом дела первой части взятки и задержали его во время передачи ему следующего транша.

Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Украинские правоохранительные органы ежедневно отчитываются о выявляемых коррупционных схемах среди чиновников и военкомов, а президент Украины Владимир Зеленский пообещал приравнять такие преступления к госизмене, по крайней мере на время военного положения. Тем не менее в стране возникло уже несколько крупных скандалов. Такие истории не только понижают рейтинги украинских властей внутри страны, но и негативно влияют на отношения Киева с партнерами, от финансовой и военной помощи которых он зависит. Запад активно настаивает на демонстрации реальных результатов борьбы с коррупцией. Однако, по оценкам экспертов и украинских СМИ, действия властей, преподносящиеся как ярая борьба с коррупцией, являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния, а коррупция практически во всех сферах продолжает процветать.