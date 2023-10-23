Сирия и Ливан отвергли попытки принудительного перемещения жителей Газы

Они потребовали незамедлительно обеспечить поступление в анклав гуманитарной помощи

БЕЙРУТ, 23 октября. /ТАСС/. Сирия и Ливан отвергают любые попытки принудительного перемещения жителей сектора Газа и требуют незамедлительно обеспечить поступление в анклав гуманитарной помощи. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Сирии и Ливана Фейсала Микдада и Абдаллы Бу Хабиба по итогам встречи в Дамаске. Содержание заявления приводит сирийское государственное агентство SANA.

"Стороны призывают принять меры [с тем, чтобы обеспечить] незамедлительное и безоговорочное поступление гуманитарной помощи в Газу, и подчеркивают свое категорическое неприятие любых попыток принудительного перемещения палестинского народа", - отмечается в тексте.