23 октября, 12:02,
обновлено 23 октября, 12:20
Палестино-израильский конфликт

Сирия и Ливан отвергли попытки принудительного перемещения жителей Газы

Они потребовали незамедлительно обеспечить поступление в анклав гуманитарной помощи

БЕЙРУТ, 23 октября. /ТАСС/. Сирия и Ливан отвергают любые попытки принудительного перемещения жителей сектора Газа и требуют незамедлительно обеспечить поступление в анклав гуманитарной помощи. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Сирии и Ливана Фейсала Микдада и Абдаллы Бу Хабиба по итогам встречи в Дамаске. Содержание заявления приводит сирийское государственное агентство SANA.

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"Стороны призывают принять меры [с тем, чтобы обеспечить] незамедлительное и безоговорочное поступление гуманитарной помощи в Газу, и подчеркивают свое категорическое неприятие любых попыток принудительного перемещения палестинского народа", - отмечается в тексте. 

Теги:
ЛиванСирияПалестино-израильский конфликт
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