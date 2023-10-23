23 октября, 12:39,
обновлено 23 октября, 13:21
Палестино-израильский конфликт

Боевое крыло ХАМАС заявило об ударе по израильской базе Цеэлим и аэродрому Хацерим

Cторонники "Бригад Иззэддина аль-Кассама" также взяли на себя ответственность за обстрел израильского города Сдерот

КАИР, 23 октября. /ТАСС/. Боевое крыло движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - объявило об ударе по израильской военной базе Цеэлим и аэродрому Хацерим. Об этом говорится в заявлении группировки, опубликованном в ее официальном Telegram-канале.

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"Бойцы "Бригад Иззэддина аль-Кассама" запустили два дрона-смертника по позициям оккупантов (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС). Один из БПЛА нанес удар по аэродрому Хацерим, где базируется 107-я эскадрилья противника, также известная как "Эскадрилья рыцарей оранжевого хвоста", а другой атаковал штаб дивизии "Синай", расположенный на военной базе Цеэлим", - говорится в сообщении.

Кроме того, сторонники "Бригад Иззэддина аль-Кассама" взяли на себя ответственность за обстрел израильского города Сдерот, расположенного на юге страны. Со своей стороны группировка "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима" - вооруженное крыло союзника ХАМАС, организации "Исламский джихад") объявила о нанесении нового ракетного удара по израильскому городу Беэр-Шева, как утверждается, "в ответ на удары по гражданскому населению". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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