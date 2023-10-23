23 октября, 12:42,
обновлено 23 октября, 13:09
Палестино-израильский конфликт

Гражданка Казахстана погибла в результате обстрела сектора Газа

Ahmad Hasaballah/ Getty Images
© Ahmad Hasaballah/ Getty Images

Вместе с ней погибла ее дочь, которая являлась гражданкой Палестины

АСТАНА, 23 октября. /ТАСС/. Гражданка Казахстана погибла в результате обстрела сектора Газа 22 октября. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

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"22 октября 2023 года в результате обстрела сектора Газа погибла гражданка Казахстана. К сожалению, вместе с ней погибла и ее 23-летняя дочь, которая являлась гражданкой Палестины", - говорится в сообщении. При этом фамилия погибшей казахстанки не уточняется.

Отмечено, что гражданка Казахстана долгое время проживала с мужем - гражданином Палестины в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
КазахстанПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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