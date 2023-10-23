23 октября, 12:53
Военная операция на Украине

Сийярто: главы МИД стран ЕС начали говорить об усталости от конфликта на Украине

По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, "это еще больше подчеркивает необходимость скорейшего установления мира"

БУДАПЕШТ, 23 октября. /ТАСС/. Многие главы МИД стран Евросоюза начали говорить об усталости от конфликта на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие во встрече со своими коллегами в Люксембурге.

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Он рассказал, что украинский вопрос был вторым на этом совещании после ситуации на Ближнем Востоке, где обострился конфликт Израиля и палестинской радикальной группировки ХАМАС. "Я хотел бы начать с того факта, что многие из моих коллег говорят об усталости от Украины", - отметил Сийярто. "Ukraine fatigue - по-английски это называется примерно так", - добавил он, беседуя с венгерскими журналистами в Люксембурге.

"Очень трудно поддерживать интерес общественности и СМИ к тому, что происходит на Украине", - пояснил глава МИД. "Думаю, что если это правда, то это еще больше подчеркивает необходимость скорейшего установления мира [на Украине]", - подчеркнул Сийярто, выступление которого транслировал телеканал М1. 

Теги:
УкраинаВенгрияВоенная операция на Украине
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