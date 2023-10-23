Лидер Приднестровья выразил обеспокоенность милитаризацией Молдавии

Как заявил Вадим Красносельский, в непризнанной республике с тревогой наблюдают за количеством тех учений, которые проводит Кишинев

КИШИНЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский выразил обеспокоенность увеличением военного бюджета и количества учений в Молдавии. Об этом он заявил на встрече с послом Латвии в Кишиневе Эдгарсом Бондарсом.

"Мы с тревогой наблюдаем за количеством тех учений, которые проводит Молдова. Количество их увеличено. Бюджет военный тоже увеличивается в Молдове. Наблюдаем пока, главное, чтобы это не создало, скажем так, площадку для интереса попробовать решить проблему силовым путем", - сказал Красносельский на встрече, видеозапись которой опубликовала его пресс-служба.

В этом году на территории Молдавии было семь военных учений, ряд из которых проводился вблизи разделительной зоны безопасности, которую охраняют российские миротворцы. В два раза выросло количество учений резервистов. Кроме того, молдавские военные приняли участие в пяти учениях за рубежом.

Власти Молдавии также увеличили военный бюджет на 68%, до 1,5 млрд леев ($89 млн), что составит примерно 0,5% ВВП. Кроме того, Кишинев обратился за военной помощью к ЕС и США, которые значительно нарастили поставки стрелкового и другого вооружения.