23 октября, 13:14
Палестино-израильский конфликт

В Швеции заявили, что ЕС приложит усилия для избежания эскалации на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Тобиас Билльстрём отметил, что Евросоюз поддерживает инициативу создания коридора для поставок гуманитарной помощи в зону конфликта

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Евросоюз приложит все возможные дипломатические усилия, чтобы избежать эскалации палестино-израильского конфликта и обеспечить поставки гуманитарной помощи. Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём журналистам по прибытии на министерское заседание Совета ЕС в Люксембурге, его выступление транслировала пресс-служба Совета.

Читайте также
Подготовка наземной операции и поставки помощи сектору Газа. Конфликт в Палестине

"Швеция и ЕС продолжат прикладывать все дипломатические усилия, чтобы избежать дальнейшей эскалации в регионе", - указал он. Министр отметил, что ЕС поддерживает инициативу создания гуманитарного коридора для налаживания поставок гуманитарной помощи в зону конфликта. По его словам, этот вопрос обсуждается на уровне ЕС, и сообщество надеется, что благодаря общим усилиям стран Евросоюза, США и ООН удастся договориться с обеими сторонами конфликта об открытии коридора, а также "оказать давление на ХАМАС", которое должно выпустить заложников. 

Теги:
ШвецияСШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация