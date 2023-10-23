В Швеции заявили, что ЕС приложит усилия для избежания эскалации на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Тобиас Билльстрём отметил, что Евросоюз поддерживает инициативу создания коридора для поставок гуманитарной помощи в зону конфликта

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Евросоюз приложит все возможные дипломатические усилия, чтобы избежать эскалации палестино-израильского конфликта и обеспечить поставки гуманитарной помощи. Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём журналистам по прибытии на министерское заседание Совета ЕС в Люксембурге, его выступление транслировала пресс-служба Совета.

"Швеция и ЕС продолжат прикладывать все дипломатические усилия, чтобы избежать дальнейшей эскалации в регионе", - указал он. Министр отметил, что ЕС поддерживает инициативу создания гуманитарного коридора для налаживания поставок гуманитарной помощи в зону конфликта. По его словам, этот вопрос обсуждается на уровне ЕС, и сообщество надеется, что благодаря общим усилиям стран Евросоюза, США и ООН удастся договориться с обеими сторонами конфликта об открытии коридора, а также "оказать давление на ХАМАС", которое должно выпустить заложников.