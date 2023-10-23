Главы МИД стран ЕС обсудили выделение €20 млрд на вооружения для Украины

По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, в документе Еврокомиссии говорится о том, "каким образом должна вестись война на Украине"

БУДАПЕШТ, 23 октября. /ТАСС/. Главы МИД стран Евросоюза обсудили на встрече в Люксембурге документ Еврокомиссии, который предусматривает продолжение военных действий, а не достижение мира на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании со своими коллегами.

"Мы обсуждали документ Европейской комиссии, подготовленный верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности [Жозепом Боррелем], в котором говорится о гарантиях безопасности для Украины, включая предоставление ей в ближайшие четыре года в общей сложности €20 млрд. Это огромная сумма, которую страны ЕС хотят потратить на дополнительные поставки вооружений на Украину", - сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами после совещания.

По его словам, в документе Еврокомиссии говорится также о том, "каким образом должна вестись война на Украине, как Украина должна быть после этого восстановлена и какие еще санкции должны быть введены против России". В то же время в нем ничего не сказано о достижении мира, отметил министр, выступление которого транслировал телеканал М1.