В Южной Осетии изменили структуру правительства

В кабмине республики также провели кадровые перестановки

ЦХИНВАЛ, 23 октября. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев внес изменения в структуру правительства республики, согласно которым были введены две новые должности, - зампредседателя правительства - министр финансов, на которую был назначен Дзамболат Тадтаев, и зампредседателя правительства - министр юстиции, которым стал Алан Джиоев. Соответствующие изменения в структуру органов исполнительной власти были внесены президентскими указами.

Ранее у премьер-министра было два заместителя - первый заместитель и зампред правительства - министр экономического развития.

"Установить, что председатель правительства Республики Южная Осетия имеет трех заместителей, в том числе первого заместителя председателя правительства Республики Южная Осетия, заместителя председателя правительства Республики Южная Осетия - министра юстиции Республики Южная Осетия и заместителя председателя правительства Республики Южная Осетия - министра финансов Республики Южная Осетия", - говорится в президентском указе, опубликованном на официальном сайте главы Южной Осетии.

На должность вице-премьера - министра финансов отдельным указом президент назначил Дзамболата Тадтаева, который ранее занимал должность зампредседателя правительства - министра экономического развития. Прежнего министра финансов Казбека Царикаева Гаглоев освободил от должности.

Другим указом глава государства назначил на должность зампреда правительства - министра юстиции Алана Джиоева, который предварительно был освобожден от должности руководителя президентской администрации.

На должность главы своей администрации президент назначил Алана Маргиева, который ранее возглавлял министерство сельского хозяйства республики.