WP: ЦРУ с 2015 года проводило "масштабную трансформацию" военной разведки Украины

В частности, Центральное разведывательное управление США направило ГУР "передовые системы наблюдения и прослушивания"

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США с 2015 года принимало активное участие в "модернизации и трансформации" Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на сотрудников американских спецслужб.

"ГУР было нашим маленьким ребенком, мы снабдили его новейшим оборудованием и всему научили. [Эта спецслужба] была меньше и проворнее [Службы безопасности Украины], здесь мы могли оказать большое влияние", - сказал изданию бывший сотрудник американской разведслужбы, работавший на Украине. По информации газеты, с 2015 года ЦРУ приступило к "масштабной трансформации" ГУР и за несколько лет "перестроило организацию с нуля".

В частности, ЦРУ направило ГУР "передовые системы наблюдения и прослушивания". В их число входило мобильное оборудование, которое могло быть размещено вдоль подконтрольных РФ линий связи на востоке Украины, а также программное обеспечение, предназначенное для "прослушивания разговоров российских высокопоставленных лиц". Системами управляли украинские офицеры, но все собранные данные передавались американцам.

Издание ранее сообщило, что ЦРУ с 2015 года потратило "десятки миллионов долларов", чтобы превратить спецслужбы Украины в "сильных союзников против Москвы". В частности, американцы передавали им "продвинутые системы наблюдения", проводили "подготовку рекрутов на объектах как на Украине, так и в США", построили "новые штаб-квартиры" для директоратов военной разведки Украины и начали проводить политику передачи разведданных "в масштабах, не мыслимых" до возвращения Крыма в состав РФ. ЦРУ "заметно представлено в Киеве", отмечала газета.