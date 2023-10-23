Турецкие хакеры утверждают, что получили сверхсекретные данные Минобороны Израиля

В сообщении группы говорится, что речь идет о проводимых учениях и кадровом составе

СТАМБУЛ, 23 октября. /ТАСС/. Группа турецких хакеров "Аййылдыз тим" (Ayyildiz Tim) сообщила, что взломала серверы Минобороны Израиля и получила сверхсекретные данные о его деятельности и кадровом составе министерства. Об этом говорится в сообщении группы в соцсети Х (ранее Twitter).

"Группой получены сверхсекретные данные о Министерстве обороны Израиля, в том числе о проводимых учениях и кадровом составе. Вы еще увидите силу турок. Мы несем безмолвную стражу", - говорится в релизе.

Своими целями самая известная группа турецких хакеров назвала биржу Израиля, инфраструктуру энергетики и плотины страны. "Хакеры ждут приказа, как он поступит, будут совершены нападения", - говорится в другом сообщении группы.

Телеканал TV-100 напоминает, что ранее Ayyildiz Tim взламывала серверы западных и российских госструктур.