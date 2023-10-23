Мирзиёев обсудил с делегацией США вопросы развития двустороннего сотрудничества

По данным пресс-службы главы Узбекистана, делегация Вашингтона прибыла "для участия в работе министерской встречи стран Центральной Азии и США по вопросам развития"

ТАШКЕНТ, 23 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию США во главе с администратором Агентства по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр и обсудил с ней вопросы развития двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

"Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития конструктивного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, делегация Соединенных Штатов прибыла в Узбекистан "для участия в работе министерской встречи стран Центральной Азии и США по вопросам развития".

Сообщается также, что USAID совместно с властями Узбекистана реализуют в республике проекты в области здравоохранения, образования, зеленой энергетики, агробизнеса и других направлений.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам практического выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита глав государств в формате "С5+1" на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре этого года", - добавили в пресс-службе.