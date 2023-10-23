Британия подготовила более 50 тыс. украинских военных с 2015 года

В Лондоне сообщили о намерении поставить Киеву средства ПВО для защиты критической инфраструктуры в зимний период и артиллерийские боеприпасы

ЛОНДОН, 23 октября. /ТАСС/. Великобритания с 2015 года подготовила свыше 50 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

"С 2015 года более 50 тыс. украинских военных были обучены в Великобритании", - говорится в письменном ответе Хиппи на вопрос депутата от правящей Консервативной партии Марка Логана. Замминистра обороны также рассказал, что в ближайшие месяцы Лондон планирует поставить Украине средства ПВО для защиты критической инфраструктуры в зимний период и артиллерийские боеприпасы, а также оказывать помощь в ремонте поврежденной бронетехники.

С 2015 года по февраль 2022 года Великобритания в рамках операции Orbital подготовила 22 тыс. украинских военнослужащих. Незадолго до начала российской специальной военной операции на Украине эта программа была свернута. Летом 2022 года была запущена операция Interflex: в рамках этих курсов обучение на территории Великобритании почти 30 тыс. украинских военных.