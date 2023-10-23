Испанские левые попросили ЕС прекратить продажу оружия Израилю

Коалиция "Сумар" считает, что необходимо возобновить мирные переговоры для признания жизнеспособного Палестинского государства

МАДРИД, 23 октября. /ТАСС/. Испанская левая коалиция "Сумар" считает, что Евросоюз должен прекратить продавать оружие Израилю на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом политическая сила сообщила в социальной сети X (ранее Twitter).

"Мы требуем, чтобы ЕС принял сторону: прекращения огня, доставки гуманитарной помощи в Газу, прекращения торговли оружия с Израилем, большего дипломатического давления", - уточняется в публикации. "Необходимо возобновить мирные переговоры для признания жизнеспособного Палестинского государства", - считают в "Сумар", лидером которой является Йоланда Диас - вице-премьер в нынешнем коалиционном правительстве страны.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.