Протокол о вступлении Швеции в НАТО и обвинение СБУ в терактах в РФ. Главное за 23 октября

Решение Эрдогана о вступлении Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес на рассмотрение в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО. Документ изначально рассмотрят в комиссии по международным делам. Если его одобрят - вынесут на голосование парламента в целом.

Обвинение СБУ в терактах в РФ

Ответственность за некоторые теракты против России несут офицеры СБУ, подготовленные ЦРУ, заявила газета The Washington Post. Издание отметило, что убийство журналистки Дарьи Дугиной также спланировали на Украине. Иницидент стал частью "бушующей теневой войны", в ходе которой украинские спецслужбы "дважды бомбили мост" через Керченский пролив, "направляли дроны на крышу Кремля" и "пробивали дыры в корпусах российских судов" в Черном море.

Единое время запрета на шум дома

Во всех регионах России планируют установить единое время запрета на шум с 23:00 до 07:00, сообщают "Известия". В законопроекте о тишине говорится, что также установят время для проведения шумных строительных работ - с 09:00 до 19:00. В этот промежуток в будние дни будет необходимо сделать перерыв с 13:00 до 15:00. Максимальная сумма штрафа при систематических нарушениях составит 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская заявила, что поддержит законопроект и напишет положительное заключение.

Предложение запретить ввоз рыбы с Фарер

Росрыболовство предложило ввести запрет на ввоз в Россию рыбной продукции с Фарерских островов. Основанием для использования такой меры стали заградительные действия в отношении российских рыболовецких предприятий. В ведомстве отметили, что предложение не окажет отрицательного влияния на продовольственную безопасность РФ.

Арест бойца ММА Якубова

В Москве заключили под стражу бойца смешанных единоборств Ильяса Якубова. Его обвиняют в оправдании терроризма. Меру пресечения избрали до 11 декабря.