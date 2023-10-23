Эрдоган внес на утверждение в парламент Турции протокол о принятии Швеции в НАТО

Об этом сообщила администрация турецкого лидера

СТАМБУЛ, 23 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес на рассмотрение в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

"Президент Тайип Эрдоган подписал протокол о присоединении Швеции к НАТО и внес его в парламент 23 октября", - говорится в сообщении.

Власти Турции ранее заявляли о возможности рассмотрения заявки Швеции на вступление в НАТО в октябре, с началом осенней сессии парламента.

Согласно процедуре, документ изначально будет рассмотрен в комиссии по международным делам и в случае его одобрения вынесен на голосование парламента в целом.

Протокол о приеме Швеции в НАТО к настоящему времени ратифицировала 31 страна альянса, не одобрили его только Турция и Венгрия. Договоренность о скорейшей ратификации этого документа Анкарой была достигнута между НАТО, Турцией и Швецией перед саммитом НАТО в Вильнюсе в июле, однако турецкая сторона тогда выдвинула условия одобрения заявки, включая сотрудничество в противодействии терроризму и ускорение экономической и визовой интеграции с ЕС.