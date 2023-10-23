Бербок считает, что ХАМАС пытается "вбить клин ненависти" в мировое сообщество

Как заявила глава МИД ФРГ, это якобы можно видеть на демонстрациях в Германии, Лондоне и Париже

БЕРЛИН, 23 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке заявила, что палестинское радикальное движение ХАМАС пытается "вбить клин ненависти" в мировое сообщество и европейские общества. С таким утверждением она выступила перед журналистами перед отъездом в Нью-Йорк, где примет участие в дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Будь то саммит в Каире, Совет ЕС по иностранным делам в Люксембурге или Организация Объединенных Наций в Нью-Йорке, мир борется за то, чтобы предотвратить пожар на Ближнем Востоке", - сказала Бербок. "ХАМАС хочет вбить клин ненависти в наши общества и в мировое сообщество", - отметила она. Сценарий террора, как подчеркнула глава МИД ФРГ, предусматривает не только натравливание арабского мира на Израиль и его партнеров. "ХАМАС также хочет проложить путь ненависти и антисемитизму в наших обществах, в Европе", - констатировала Бербок, добавив, что это якобы можно видеть на демонстрациях в Германии, Лондоне и Париже.

"Мы, как общество, должны противостоять этому антисемитизму", - подчеркнула министр. В то же время глава внешнеполитического ведомства ФРГ заметила, что "путь к мирному сосуществованию израильтян и палестинцев может быть проложен только через переговорное решение о создании двух государств".

Бербок указала, что необходимо срочно предоставить Организации Объединенных Наций возможность оказывать гуманитарную помощь жителям Газы. "Это грузовики международных организаций по оказанию помощи, которые с субботы направляются к жителям Газы. И в первую очередь это гуманитарные работники ООН, которые сейчас, рискуя собственной жизнью, раздают консервы, лекарства и одеяла нуждающимся людям", - заключила глава МИД Германии.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.