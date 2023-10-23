Французские войска покинули базу на западе Нигера

Начальник штаба армии Нигера полковник Мамане Сани Киау сообщил, что к 20 октября страну покинули 284 военнослужащих Франции

ПРЕТОРИЯ, 23 октября. /ТАСС/. Французские войска покинули базу в городе Уалам на западе Нигера. Об этом сообщил Национальный совет спасения родины (НССР), взявший в Нигере всю полноту власти после государственного переворота.

"База передана властям Нигера. 193 военнослужащих Франции, а также оборудование были доставлены из Уалама в столицу Чада - Нджамену", - цитирует коммюнике НССР новостной портал Afrique sur 7.

В свою очередь начальник штаба армии Нигера полковник Мамане Сани Киау сообщил, что к 20 октября Нигер покинули 284 военнослужащих Франции. "Еще 400 военнослужащих Франции будут выведены из Нигера в ближайшие дни, - подчеркнул он. - В результате их численность в Нигере уменьшится почти наполовину". Издание Lesahel передает, что вывод французских сил из Нигера координируют в том числе США и Того.

Французские силы выводятся из Нигера по требованию новых властей африканской страны. Ожидается, что к 31 декабря 2023 года в Нигере не останется французских военнослужащих.