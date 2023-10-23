Разведка Британии считает, что удар по больнице Аль-Ахли нанесли из сектора Газа

Командование ранее ЦАХАЛа заявляло, что причиной взрыва на территории больницы в секторе Газа стал неудачный запуск ракеты группировкой "Исламский джихад"

ЛОНДОН, 23 октября. /ТАСС/. Британские разведслужбы пришли к выводу, что удар по больнице Аль-Ахли был нанесен ракетой, запущенной из сектора Газа по территории Израиля. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая в Палате общин британского парламента.

"Опираясь на экспертные знания сотрудников наших разведслужб и специалистов по вооружениям, а также проведенный ими анализ, британское правительство пришло к выводу, что взрыв [на территории больницы], по всей вероятности, был вызван ракетой или частью ракеты, запущенной из сектора Газа в направлении Израиля", - сказал Сунак.

Ранее командование ЦАХАЛа заявляло, что причиной взрыва на территории больницы в секторе Газа стал неудачный запуск ракеты группировкой "Исламский джихад".