Турецкие власти опровергли сообщения о высылке из страны руководства ХАМАС

Газета Al Monitor утверждает, что главу Политбюро ХАМАС Исмаила Ханию, который находился в Стамбуле, 7 октября в день начала противостояния между Израилем и Палестиной, попросили покинуть Турцию

СТАМБУЛ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Турции опровергли сообщения о якобы высылке из страны представителей руководства радикальной палестинской группировки ХАМАС. Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого лидера назвал подобные сообщения не соответствующими действительности.

"Утверждения о том, что президент Турции Тайип Эрдоган дал указание высокопоставленным представителям ХАМАС немедленно покинуть Турцию, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении центра, которое стало ответом на соответствующую публикацию арабской газеты Al Monitor.

Издание утверждает, что главу Политбюро ХАМАС Исмаила Ханию, который находился в Стамбуле, 7 октября в день начала противостояния между Израилем и Палестиной, попросили покинуть Турцию.

Президент Турции 21 октября провел телефонный разговор с главой политбюро ХАМАС, сообщив Хании, что Анкара работает над тем, чтобы обеспечить лечение раненных палестинцев на своей территории и прилагает усилия для скорейшего прекращения конфликта между Израилем и Палестиной.