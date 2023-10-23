DJI раскритиковала Шмыгаля и осудила использование своих дронов на Украине

По мнению компании, слова премьера Украины "не имеют отношения к реальности"

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Китайская компания DJI раскритиковала премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля после его заявлений на Киевском международном экономическом форуме и осудила использование своей продукции в боевых действиях. Об этом сообщает портал Defense News.

8 октября Шмыгаль заявил, что Украина покупает 60% от общих объемов производства дронов Mavic, производимых DJI. По мнению компании, слова премьера "не имеют отношения к реальности".

"Мы крайне удивлены заявлением украинского премьер-министра, поскольку он не имеет представления о производственных показателях DJI. <...> Это заявление не имеет никакого отношения к реальности и полностью вводит в заблуждение относительно участия DJI в использовании ее продукции на Украине", - приводит портал слова представителя DJI.

По его словам, все дистрибьюторы DJI по контракту обязаны периодически подтверждать, что они соблюдают запрет на продажу военным, в противном случае им грозит прекращение деловых связей с компанией. "Мы глубоко сожалеем о том, что наше постоянно повторяющееся осуждение использования нашей продукции в боевых действиях не находит признания со стороны различных заинтересованных сторон", - заявил порталу представитель компании.