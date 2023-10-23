23 октября, 15:01,
обновлено 23 октября, 15:10
Военная операция на Украине

Главы МИД ЕС не смогли договориться о выделении Украине €500 млн на оружие

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель уверен, что это получится сделать в будущем

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Главы МИД 27 стран ЕС на встрече в Люксембурге вновь не смогли договориться о выделении Украине восьмого транша в €500 млн из Европейского фонда мира на поставки оружия. Об этом сообщил по итогам встречи глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Пресс-конференцию транслировала пресс-служба Совета ЕС.

"Нам пока не удалось достичь договоренности о выделении [Украине] нового транша военной помощи в €500 млн, но мы обязательно сделаем это в будущем", - сказал Боррель. 

Теги:
УкраинаБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
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