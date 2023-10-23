Глава Египта и делегация Конгресса выступили за защиту мирного населения

Они также высказались за предотвращение разрастания конфликта на другие страны региона

КАИР, 23 октября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и делегация Конгресса США высказались за необходимость защиты мирных граждан в ходе продолжающегося конфликта в секторе Газа и предотвращения его разрастания на другие страны региона. Об этом говорится в специальном заявлении администрации египетского лидера.

"Стороны достигли согласия в вопросе о серьезности текущей ситуации и необходимости предотвратить расширение конфликта в секторе Газа", - отмечается в заявлении по итогам проведенной ас-Сиси в Каире встречи с группой американских конгрессменов, которую возглавляет Линдси Грэм. Указывается, что президент Египта и представители Конгресса США подчеркнули "необходимость защиты гражданских лиц, предоставления гуманитарной и чрезвычайной помощи населению палестинского анклава, а также возобновления мирного процесса в регионе".

Ас-Сиси разъяснил конгрессменам политику Египта, который, согласно заявлению канцелярии, отвергает "практики коллективного наказания и попытки насильственного перемещения палестинцев с их земель". Глава египетского государства указал на необходимость совместной работы, чтобы "остановить нынешнюю эскалацию напряженности вокруг Газы и активизировать координацию всех сторон для достижения урегулирования палестинского вопроса на основе принципа создания двух независимых государств".

Как сообщается, делегация Конгресса США проинформировала президента Египта о результатах своего визита в Израиль.