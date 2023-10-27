В ООН предупредили о возможном ухудшении ситуации в Газе из-за острой нехватки топлива

Это чревато остановкой продовольственных и других гуманитарных операций

РИМ, 27 октября. /ТАСС/. Катастрофические условия, в которых находятся сотни тысяч палестинцев в секторе Газа, могут стать еще хуже из-за острой нехватки топлива, которая грозит остановкой продовольственных и других гуманитарных операций. Об этом говорится в заявлении Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

"Без дополнительных поставок топлива пекарни, сотрудничающие с ВПП ООН, больше не смогут производить хлеб <…> Это будет страшным ударом для тысяч семей, живущих в убежищах, которые рассчитывали на ежедневные поставки хлеба", - приводятся в документе слова представителя ВПП ООН по Палестине Самера Абдельджабера. "Население Газы нуждается в непрерывной доставке помощи", - добавил он.

ВПП ООН уже оказала помощь почти 630 тыс. человек в Газе и на Западном берегу реки Иордан. Помощь включает в себя экстренные поставки продовольствия, в основном консервов и свежего хлеба.

Как заявил в четверг на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) вынуждено сильно экономить топливо и существенно сокращать масштабы своей деятельности в секторе Газа. Он не назвал конкретную дату, когда из-за отсутствия топлива БАПОР будет вынуждено приостановить свои операции в палестинском анклаве, но уточнил, что речь идет об очень коротком временном промежутке.

Как сообщила 24 октября газета The Wall Street Journal, в Израиле опасаются, что топливо попадет в руки ХАМАС и боевики будут использовать его в военных целях. Старший советник премьер-министра еврейского государства Марк Регев в интервью телекомпании CNN также заявлял о решении позволить поставлять в сектор в качестве гуманитарной помощи продовольствие, воду и медикаменты, но не топливо.