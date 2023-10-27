Сунак заявил, что Лондон не прекратит поддержку Киева из-за конфликта на Ближнем Востоке

Премьер-министр Великобритании обсудил ход боевых действий на Украине и экспорт зерна с президентом Украины Владимиром Зеленским

ЛОНДОН, 27 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого заверил его в незыблемости поддержки со стороны Лондона.

"Премьер-министр указал на долгосрочное и незыблемое обязательство Великобритании в отношении [поддержки] суверенитета и территориальной целостности Украины и заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не изменит этого. Принцип основанного на правилах порядка, в рамках которого люди могут жить в мире и стабильности, необходимо защищать на Украине и на Ближнем Востоке", - отмечается в заявлении премьерской канцелярии.

В нем говорится, что Сунак и Зеленский обсудили ход боевых действий на Украине и экспорт украинского зерна. "Они обсудили ситуацию в Черном море и подчеркнули важность обеспечения вывоза зерна из украинских портов. Великобритания продолжит поддерживать усилия Украины по поставкам зерна и работать с союзниками для координации оборонительной поддержки для защиты критической национальной инфраструктуры", - отмечается в заявлении.