27 октября, 10:26

Сунак заявил, что Лондон не прекратит поддержку Киева из-за конфликта на Ближнем Востоке

Премьер-министр Великобритании обсудил ход боевых действий на Украине и экспорт зерна с президентом Украины Владимиром Зеленским

ЛОНДОН, 27 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого заверил его в незыблемости поддержки со стороны Лондона.

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"Премьер-министр указал на долгосрочное и незыблемое обязательство Великобритании в отношении [поддержки] суверенитета и территориальной целостности Украины и заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не изменит этого. Принцип основанного на правилах порядка, в рамках которого люди могут жить в мире и стабильности, необходимо защищать на Украине и на Ближнем Востоке", - отмечается в заявлении премьерской канцелярии.

В нем говорится, что Сунак и Зеленский обсудили ход боевых действий на Украине и экспорт украинского зерна. "Они обсудили ситуацию в Черном море и подчеркнули важность обеспечения вывоза зерна из украинских портов. Великобритания продолжит поддерживать усилия Украины по поставкам зерна и работать с союзниками для координации оборонительной поддержки для защиты критической национальной инфраструктуры", - отмечается в заявлении. 

Теги:
УкраинаВеликобританияПалестино-израильский конфликтСунак, РишиВоенная операция на Украине
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