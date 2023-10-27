Молдавская оппозиция пикетирует Центризбирком

Протестующие требуют отставки президента Майи Санду и правительства

КИШИНЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Молдавская оппозиция пикетирует здание Центральной избирательной комиссии после прошедших накануне массовых обысков у представителей партии "Шанс", передает корреспондент ТАСС. В протесте принимают участие также бывшие руководители запрещенной партии "Шор", депутаты парламента и кандидаты, зарегистрированные для участия во всеобщих выборах в местные органы власти 5 ноября.

"Мы собрались здесь после вчерашних обысков среди представителей партии "Шанс". Правительство запугивает кандидатов, желающих принять участие в выборах от оппозиционных партий. На них заводят уголовные дела, оказывают всяческое давление", - сказал перед собравшимися председатель Оргеевского района Павел Вережану. Протестующие требуют отставки президента Молдавии Майи Санду и правительства, а также проведения выборов.

Как сообщила на акции депутат парламента Марина Таубер, после вчерашних обысков задержали троих человек, которые до сих пор находятся в следственном изоляторе. По данным прокуратуры, обыски прошли по 65 адресам в нескольких населенных. Там заявили, что следователи собрали доказательства якобы незаконного финансирования территориальных отделений партии, а также свидетельства планов подкупа избирателей.

Аналогичная акция проходит и в центре города Оргеев. Трансляцию этого мероприятия ведет партия "Шанс" на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Партия обвиняет власти страны в расправе с политическими конкурентами перед выборами. Ранее его лидер Алексей Лунгу сообщил, что несмотря на давление властей, партия "Шанс" подала документы для регистрации 652 кандидатов на должности глав муниципальных образований и более 9 тыс. кандидатов в советы различных уровней.

В Молдавии в 2022 году начались массовые протесты с требованием отставки президента Майи Санду и правительства, сформированного Партией действия и солидарности. Их организовала партия "Шор" и поддержали другие оппозиционные организации. Протестующие возложили на власти ответственность за экономический кризис. В ответ Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота. По запросу правительства Конституционный суд Молдавии запретил партию "Шор", после чего многие ее сторонники присоединились к партии "Шанс".