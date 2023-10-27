В Польше заявили, что стране нужно минимум 300 тыс. солдат для поддержания безопасности

Как отметил министр национальной обороны Мариуш Блащак, для достижения этой цели нужно "последовательно работать"

ТАСС, 27 октября. Польше необходима армия численностью минимум в 300 тыс. солдат для поддержания своей безопасности. Об этом заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак на приеме в честь праздника центров войскового набора добровольцев.

"300 тыс. солдат польской армии - это минимум, которым должна обладать Польша, чтобы быть в безопасности. Такова наша цель и ее можно достичь, нужно только последовательно работать", - цитирует министра агентство РАР.

Предложения некоторых деятелей оппозиции сократить численность польских вооруженных сил Блащак назвал преступлением.

В июне Мариуш Блащак определил численность польской армии примерно в 172 тыс. человек. Летом прошлого года глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил о возможности увеличения численности польской армии до 400 тыс. солдат и офицеров.