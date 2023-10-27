В Молдавии заявили, что власти не намерены вмешиваться в дела церкви

Президент Майя Санду отметила заинтересованность в отсутствии раскола в обществе

КИШИНЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти не намерены вмешиваться в дела церкви.

"Государство не может вмешиваться в дела церкви. Мы заинтересованы в том, чтобы общество не было расколото, чтобы была социальная сплоченность и чтобы все мы, в том числе и церковь, способствовали сохранению мира и свободы страны, где гражданин чувствует себя защищенным", - сказала Санду в эфире телеканала "Голос Бессарабии", комментируя конфликт между Бессарабской митрополией Румынского патриархата и Молдавской православной церковью, которая является самоуправляемой частью Русской православной церкви.

Ранее Православная церковь Румынии выступила с заявлением, в котором призвала присоединяться к ней представителей Молдавской православной церкви. В нем было осуждено решение митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября лишила сана шестерых священников, решивших перейти в состав Бессарабской митрополии.

Православная церковь Молдавии была основана в 1813 году и сегодня насчитывает более 1,2 тыс. приходов, в ее составе шесть епархий. В 1992 году на территории Молдавии появилась подчиняющаяся Румынской патриархии Бессарабская митрополия, на регистрацию которой долго не соглашались опасавшиеся церковного раскола Молдавская митрополия и правительство республики. Однако в 2001 году Европейский суд по правам человека удовлетворил иск сторонников Бессарабской митрополии, власти вынуждены были ее зарегистрировать. Конфликт между двумя митрополиями в последнее время обострился в связи с событиями на Украине.