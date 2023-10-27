В Виннице ввели мораторий на книги, спектакли, фильмы на русском языке

Также запрещено публично использовать телепрограммы и музыку российского производства

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Винницкий городской совет вынес решение о моратории на телепрограммы, фильмы, книги и спектакли на русском языке.

"В Винницкой общине вводят в действие мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта <...>. Под запретом на улицах и в общественном пространстве города музыка, книги, телепрограммы, спектакли, фильмы и сериалы российского производства и на русском языке", - говорится в сообщении в Telegram-канале горсовета.

В мае 2019 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента страны, за пять дней до истечения полномочий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон обязывает граждан страны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ и интернет-сайты, а неисполнение документа влечет за собой штраф. С начала российской специальной военной операции на Украине действует кампания по дерусификации. Власти на местах вводят полный запрет на использование русского языка и преподавание его в школах.

В сентябре по заказу консультативной миссии Европейского союза на Украине был проведен опрос, показавший, что 45% украинцев считают, что в стране существует языковая дискриминация.