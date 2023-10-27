Лукашенко заявил, что США пытаются разжечь хаос внутри других стран

Президент Белоруссии также отметил, что "если взорвется Ближний Восток, то жарко будет всем"

МИНСК, 27 октября. /ТАСС/. США способствуют разжиганию разного рода конфликтов, чтобы сохранить доминирующее положение в мире, это касается и Ближнего Востока. Об этом заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район.

"Выскажу свое мнение: думаю, что американцы учуяли изменение ситуации в мире. Многополярность и прочее, им это крайне не надо. А как устоять? Вот они и пытаются, как обычно, разжечь хаос внутри стран, вот как у нас пытались сделать это. А на международной арене вот эти вот места - поджечь войнушку. В мутной воде. Это их политика", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По его словам, ситуация на Ближнем Востоке взрывоопасная. "Это беда <…>. Ближний Восток, если взорвется, то будет жарко всем. Он будет подогревать и нас, и туда дальше на север все страны. Как там будет развиваться ситуация, одному богу известно. Это же америкосы закручивают там сейчас эту всю канитель", - отметил Лукашенко.

По словам президента, "Украина - вся Европа колошматится, им не до Ближнего Востока, не до других вопросов". "Ближний Восток - это, значит, весь арабский мир там, и Африке хватит. Вы же знаете <...>, на востоке - Тайвань и прочее. Там еще эту заварушку организуют. Им [США] надо весь мир, чтобы он бурлил, чтобы эта муть везде была", - сказал президент. Таким образом, подчеркнул он, США "хотят сохранить свое доминирующее положение в мире".