СМИ: Украина в июле получила кассетные боеприпасы производства Турции

По данным портала Defense One, Киев приобрел 6 тыс. боеприпасов по цене $2 972 за каждый

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Украина в июле получила кассетные боеприпасы турецкого производства, ранее известно было только о поставках из США. Об этом сообщил американский портал Defense One со ссылкой на украинские данные импорта, собранные агрегатором Import Genius.

По имеющимся сведениям, 18 партий кассетных боеприпасов M483A1 с турецкой маркировкой прибыли на Украину 31 июля. Каждый из полученных 155-мм снарядов содержит 88 суббоеприпасов, которые позволяют наносить удар по большей площади, чем стандартные боеприпасы. Киев получил кассетные боеприпасы всего через несколько недель после того, как начались поставки аналогичного оружия из США.

Изданию не удалось выяснить, причастны ли власти Турции к решению об отправке кассетных боеприпасов на Украину. В украинских документах на импорт в качестве отправителя партий указана не Турция, а румынская торговая компания Romtehnica, которая принадлежит Минобороны Румынии.

Согласно расчетам Defense One, Украина приобрела 6 074 боеприпасов по цене $2 972 за каждый. Боеприпасы были произведены в период с 1994 по 2022 год, перед отправкой на Украину их усовершенствовали. Аналитик исследовательской и консалтинговой оборонной фирмы Forecast International сообщил изданию, что, учитывая время производства боеприпасов, Киев мог купить их с наценкой 25%.

И Турция, и Украина ранее отрицали факт поставок турецких кассетных боеприпасов на Украину. О таких поставках в январе писал журнал Foreign Policy. В материале утверждалось, что Турция поставляет Украине такие боеприпасы с конца 2022 года. Defense One указывает, что в базе данных есть сведения только об июльских поставках, что позволяет предположить, что боеприпасы, о которых сообщал Foreign Policy, были переданы другими способами или что имеющиеся данные являются неполными.