Санду не исключила интеграцию Молдавии в ЕС без Приднестровья

Президент Молдавии назвала нефункциональными переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два"

КИШИНЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду не исключает, что республика вступит к 2030 году в ЕС без непризнанного Приднестровья.

"Идеальный вариант - это вступление ЕС реинтегрированной страной. Если этого не произойдет, по той или иной причине, есть еще вариант интеграции в ЕС сначала правого берега [Днестра], потом левого", - сказала Санду в эфире телеканала Vocea Basarabiei. Она высказала мнение, что "в связи с планами руководства республики интегрироваться в ЕС к 2030 году Брюссель должен играть более активную роль в переговорах по приднестровскому урегулированию". При этом Санду назвала нефункциональными переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).

Приднестровье было провозглашено 2 сентября 1990 года на территории левобережных районов Молдавии, жители которых выступили против действий радикальных политиков в Кишиневе, добивавшихся выхода республики из состава СССР и объединения с Румынией. В 1992 году конфронтация переросла в вооруженный конфликт, остановить который удалось после вмешательства российских миротворцев. С 1993 года стороны ведут переговоры по урегулированию конфликта. Кишинев предлагает Приднестровью статус "особого автономно-территориального образования", однако Тирасполь настаивает на независимости.

Ранее власти непризнанного Приднестровья обвинили Кишинев в стагнации переговоров, они настаивают на возобновлении встреч на всех площадках, включая формат "пять плюс два". Последняя такая встреча прошла в Братиславе в 2019 году, после чего переговоры были поставлены на паузу. Сначала это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии, затем отношения между двумя берегами Днестра еще больше охладели после избрания президентом Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.