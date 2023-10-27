В Ашдоде прозвучали сирены воздушной тревоги

Город расположен в 28 км к северу от границы с сектором Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население о возможной атаке, впервые с начала дня прозвучали в израильском приморском городе Ашдод, расположенном на полпути от границы с сектором Газа до Тель-Авива. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Ашдод", - говорится в сообщении.

Ашдод расположен в 35 км к югу от Тель-Авива и в 28 км к северу от границы с сектором Газа.

Ранее в течение дня военные сообщали о срабатывании сирен в населенных пунктах, непосредственно прилегающих к территории палестинского анклава.