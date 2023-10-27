Лидер иракских шиитов призвал закрыть посольство США

Моктада ас-Садр отметил, что Вашингтон поддерживает Израиль в его борьбе с палестинским радикальным движением ХАМАС

КАИР, 27 октября. /ТАСС/. Лидер иракских шиитов Моктада ас-Садр призвал власти страны закрыть американское посольство из-за того, что Вашингтон поддерживает Израиль в его борьбе с палестинским радикальным движением ХАМАС.

"Я требую от правительства и парламента Ирака проголосовать за закрытие посольства США в Ираке, поскольку Соединенные Штаты безоговорочно поддерживают сионистских террористов (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) в их борьбе против Газы, - написал ас-Садр на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). - При этом важно обеспечить безопасность сотрудников посольства и не допустить нападения на них со стороны вооруженных формирований, которые стремятся подорвать мир и благополучие на территории Ирака".

"Мы ждем ответа и реальных действий со стороны правительства. Если же они не отреагируют на наш призыв, то у нас есть еще одна стратегия, о которой мы объявим позднее", - добавил ас-Садр.

20 октября ас-Садр призывал представителей арабских и мусульманских народов начать сидячую забастовку на границах с Израилем в знак солидарности с жителями сектора Газа. При этом подчеркивался исключительно мирный характер протеста, а к наблюдению за ним садристы призвали международные организации.