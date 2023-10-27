Лукашенко выступил в поддержку создания Палестинского государства

Президент Белоруссии убежден, что необходимо "сесть и договориться раз и навсегда"

МИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Создание Палестинского государства будет способствовать достижению мира в Ближневосточном регионе. Об этом заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Выход один - надо создавать Палестинское государство. Так, как было в 1947 году принято решение", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Он считает безосновательной критику в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по ситуации в Палестине. "Чего тут нападать на этого бедного Гутерриша - "не то ляпнул"? Он правильно сказал. В жутких условиях живут люди. Им надо создать государство. Сказать: не автономия палестинская - вот ваше государство, а вот еврейское государство", - сказал Лукашенко. Он убежден, что надо "сесть и договориться раз и навсегда".

По словам Лукашенко, "будут границы, они [палестинцы] будут жить в своем государстве". "Тогда им можно и предъявлять претензии. Чего ж людей под землю загнали и требуем от них, чтобы они кричали: "Ура, ура, вы, израильтяне, молодцы, правы?" - сказал белорусский президент.

Лукашенко убежден, что в данном конфликте нет силового решения. "А население там [на палестинских территориях] вы видите: никакие ковровые бомбежки не помогут". "Это будет эскалация и втягивание новых стран в этот конфликт", - отметил президент Белоруссии.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. По последним данным, с израильской стороны жертвами конфликта стали более 1,4 тыс. человек, свыше 5,2 тыс. получили ранения. В результате ударов Израиля по Газе, как сообщает министерство здравоохранения анклава, погибли более 7 тыс. палестинцев, ранены почти 18,5 тыс.