Лукашенко считает, что с Ближнего Востока может начаться третья мировая война

По мнению президента Белоруссии, это произойдет, если Израиль и его союзники начнут воевать с Ираном

МИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что если Израиль и его союзники начнут воевать с Ираном, то может начаться третья мировая война, передает агентство БелТА.

"Может быть третья мировая война. Она может оттуда [Ближнего Востока] начаться. Каким образом: если они [Израиль и США] начнут с Ираном воевать. Уже не Иран их дергает, а они иранцев начинают дергать, - сказал Лукашенко. - У вас что, факты есть, что там Иран причастен к этому [атаке ХАМАС на израильские территории]. Есть факты - положите их на стол". Президент заметил, что пока таких фактов нет.

Он также подчеркнул, что использование сторонами конфликта оружия, которое производится в том или ином государстве, еще ничего не доказывает. "Да, ракеты, вроде "Шахиды", беспилотники [иранского производства] летают. Так и ваши беспилотники, ракеты на Украине летают. Идет торговля оружием", - отметил Лукашенко. По его словам, это плохо, но это легально. "Может, кто-то через какие-то руки и купил, ХАМАС купил эти ракеты. А сколько с Украины оружия поступило туда? Показывают номера этих американских винтовок", - сказал президент.

По его словам, "неразбериха серьезная". "Если американцы, подтянув туда эти ударные авиагруппы, авианосцы, начнут бомбить со Средиземного моря, хотя не думаю, что они безумцы, то какие-то страны и особенно Иран ответит, - считает Лукашенко. - И не факт, что авианосец устоит в Средиземном море. Потопят". По его словам, очень много таких вещей, которые говорят о том, что "может вспыхнуть серьезный конфликт, а может быть и война с применением самого серьезного оружия". "Никто не знает, как будут развиваться события. Даже те, кто там заварил эту кашу, - американцы. Они не знают, во что это выльется", - сказал президент.