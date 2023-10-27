В Южной Корее предположили, что дочь Ким Чен Ына станет его политическим наследником

По словам министра объединения Республики Корея Кима Ён Хо, если изучить ее публичную деятельность, следует оставить такую возможность"

СЕУЛ, 27 октября. /ТАСС/. Министр объединения Республики Корея Ким Ён Хо допускает, что лидер КНДР Ким Чен Ын выбрал свою дочь Ким Чжу Э в качестве потенциальной наследницы политической власти в народной республике. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Если посмотреть на [ее публичную] деятельность, то следует оставить такую возможность. На данный момент мы не можем исключать такую возможность", - прокомментировал южнокорейский министр предположения о том, что дочь Ким Чен Ына может стать его политическим преемником.

Ким Ён Хо в ходе парламентской проверки также признался, что не может подтвердить, что у лидера КНДР есть сын. "Под руководством Ким Чен Ына северокорейский режим кажется стабильным, но у них нет официальной системы наследования высшей власти, что делает [государство] фундаментально нестабильным и достаточно уязвимым", - утверждал министр.

Как указывает Рёнхап, Ким Чжу Э около 10 лет. Ее первое публичное появление состоялось в ноябре прошлого года, когда она вместе с отцом присутствовала на запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". После этого она неоднократно появлялась на публичных мероприятиях вместе с Ким Чен Ыном, в том числе 8 сентября на параде по случаю 75-летия основания КНДР. Это породило слухи о том, что ее готовят к возможной передаче власти в будущем.