В Тель-Авиве и центральных районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Боевое крыло ХАМАС утверждает, что нанесло удар по Тель-Авиву

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги прозвучали впервые с начала дня в Тель-Авиве, предупреждая население об угрозе ракетного удара. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Тель-Авив и в центральной части Израиля", - говорится в сообщении.

Позже сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и центральной части Израиля повторно. Сирены также вновь звучат в населенных пунктах, непосредственно прилегающих к сектору Газа.

Одновременно военные сообщили, что сирены вновь звучат в населенных пунктах, непосредственно прилегающих к сектору Газа. Незадолго до этого сообщалось о воздушной тревоге в крупном портовом городе Ашдод на юге страны.

Боевое крыло ХАМАС утверждает, что нанесло удар по Тель-Авиву. "Бойцы "Бригад [Иззэддина] аль-Кассама" наносят ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на массовые убийства представителей гражданского населения", - говорится в заявлении группировки, опубликованном в ее Telegram-канале. Информации о падениях ракет не приводится. Через полчаса там же появилось заявление о повторном обстреле израильского города.

В последний раз боевое крыло ХАМАС сообщало о ракетных ударах по Тель-Авиву вечером в четверг.