Белоруссия должна присоединиться ко всем документам в рамках ШОС до 15 апреля 2024 года

После вступления Белоруссии в ШОС долевой взнос республики в бюджет организации составит 5,8%

МИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Минск для вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) должен присоединиться ко всем заключенным в ее рамках международным документам не позднее 15 апреля 2024 года. Законопроект о ратификации Белоруссией содержащего это требования меморандума об обязательствах республики в целях получения статуса члена ШОС внесен в Палату представителей Национального собрания страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Подписанный в Нью-Дели 4 июля меморандум, в частности, обязывает Минск следовать целям и принципам, закрепленным в Хартии Шанхайской организации сотрудничества, положениям договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств - членов ШОС, а также других международных договоров и документов, принятых в рамках организации. Согласно тексту меморандума, размещенному на Национальном правовом интернет-портале, Белоруссия "обязуется присоединиться к хартии, Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом <...> и протоколам к ним в срок не позднее 1 декабря 2023 года". Затем Минск обязуется до 15 января 2024 года присоединиться к международным договорам в рамках ШОС, указанным в приложении № 1 к меморандуму.

"После выполнения Республикой Беларусь обязательств <...> и при условии вступления в силу настоящего меморандума Республика Беларусь получает право присоединиться к международным договорам, указанным в приложении № 2 к настоящему меморандуму. Республика Беларусь обязуется присоединиться к ним в срок не позднее 15 апреля 2024 года", - говорится в документе.

Присоединение к международным договорам в рамках ШОС будет считаться выполненным после вступления в силу для Белоруссии всех упомянутых в меморандуме и приложениях к нему международных документов. "После этого Совет глав государств в установленном в положении [о порядке приема новых членов в ШОС] порядке принимает решение о предоставлении Республике Беларусь статуса государства - члена ШОС", - указано в меморандуме.

"В случае невыполнения Республикой Беларусь обязательств по срокам присоединения к международным договорам <...> Республика Беларусь вправе только один раз обратиться в секретариат ШОС с просьбой о возможности пересмотра сроков присоединения. При этом новые сроки присоединения Республики Беларусь к международным договорам в рамках ШОС не должны превышать первоначальные сроки <...>", - говорится в документе.

Взнос и должности

После вступления Белоруссии в ШОС долевой взнос республики в бюджет организации составит 5,8%. "В соответствии с размером долевого взноса в бюджет ШОС Республике Беларусь выделяется 4 штатных должности в постоянно действующих органах ШОС (2 штатные единицы в секретариате ШОС и 2 штатные единицы в исполнительном комитете Региональной антитеррористической структуры ШОС)", - указано в меморандуме, который вступит в силу по истечении 30 дней с даты получения секретариатом ШОС последнего письменного уведомления о выполнении государствами - членами организации и Белоруссией соответствующих внутригосударственных процедур.

В конце октября заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов заявил, что процесс вступления Белоруссии в организацию "идет в нормальном рабочем ритме" и нет объективных причин, которые помешали бы Минску в самом скором времени стать полноправным членом ШОС". Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что к настоящему времени "осталось ратифицировать белорусский меморандум [о присоединении к ШОС] Ирану, Казахстану, Киргизии и Китаю".

Белоруссия с 2010 года является партнером по диалогу ШОС, а с 2015 года имеет статус наблюдателя при организации. Процедура приема республики в ШОС запущена на состоявшемся в середине сентября 2022 года в Самарканде саммите организации. В июле 2023 года на встрече в Нью-Дели лидеры стран ШОС подписали меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к объединению.

Декларация о создании ШОС подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году к организации присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году - Иран. Статус наблюдателей, помимо Белоруссии, имеют Афганистан и Монголия. Партнерами по диалогу ШОС являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.