Группа друзей в защиту Устава ООН потребовала прекратить военную агрессию в Газе

Представитель Венесуэлы Хоакин Перес Айестаран указал на необходимость прекратить "взрывоопасную риторику и негуманные заявления", чтобы не препятствовать "политическим и дипломатическим усилиям" по урегулированию положения на Ближнем Востоке

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Группа друзей в защиту Устава ООН, от имени которой выступает Венесуэла, решительно осудила все акты враждебности в отношении сектора Газа и потребовала немедленного прекращения огня и насилия против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры. Об этом заявил представитель Венесуэлы Хоакин Перес Айестаран.

"Мы призываем, незамедлительно положить конец военной агрессии и блокаде Газы, чтобы избежать большей катастрофы, а также "полного развала критической инфраструктуры, что неизбежно приведет к большему числу гражданских жертв, общему голоду, болезням, нищете и человеческим страданиям", - заявил Перес, выступая на специальной сессии Генассамблеи ООН, посвященной обострению ситуации на Ближнем Востоке. Он указал на необходимость прекратить "взрывоопасную риторику и негуманные заявления", чтобы не препятствовать "политическим и дипломатическим усилиям" по урегулированию положения на Ближнем Востоке.

Группа друзей в защиту Устава ООН, подчеркнул Перес, призвала Израиль прислушаться к призывам генсека ООН Антониу Гутерриша и выбрать "путь законности, гарантирующий полное выполнение положений и принципов Устава ООН, Женевских конвенций, включая дополнительные протоколы, а также всех норм международного гуманитарного права и прав человека". "Мы хотели бы, чтобы Израиль отказался от призыва к гражданскому населению покинуть северную часть Газы", - отметил представитель Венесуэлы.

Перес сообщил, что страны, входящие в Группу друзей в защиту Устава ООН, поддерживают проект резолюции Генассамблеи ООН, предложенный делегацией Иордании.

В Группу друзей в защиту Устава ООН, созданную по инициативе Венесуэлы, входят Алжир, Ангола, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, Палестина, Российская Федерация, Сент-Винсент и Гренадины, Сирия, Экваториальная Гвинея, Эритрея.