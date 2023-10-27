Руководство КНР рассмотрело меры по развитию Северо-Восточного Китая

Внимание будет уделяться поддержке как промышленности, так и современного крупномасштабного сельского хозяйства, включая производство зерновых

ПЕКИН, 27 октября. /ТАСС/. Заседание Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), проходившее под председательством генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина, рассмотрело меры по дальнейшему всестороннему возрождению Северо-Восточного Китая.

"Северо-Восточный регион обладает хорошими ресурсными условиями, относительно мощной промышленной базой, уникальными географическими преимуществами и огромным потенциалом развития, занимает важное стратегическое положение в общей обстановке развития государства", - приводит сайт "Синьхуаван" заявление, прозвучавшее на заседании.

Судя по принятому в его ходе документу, внимание будет уделяться поддержке как промышленности, так и современного крупномасштабного сельского хозяйства, включая производство зерновых. Предполагается совершенствовать энергетическую базу региона, в том числе за счет новых источников энергии и ядерной энергетики.

Северо-Восточный Китай исторически и географически близок России, имеет протяженную границу и развитую сеть транспортного сообщения с российским Дальним Востоком, традиционно является важным передаточным звеном российско-китайских торгово-экономических связей.