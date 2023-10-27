Миссия ООН заявила о решимости вывести всех сотрудников из Мали к 31 декабря 2023 года

В МИНУСМА также сообщили, что страну к настоящему моменту уже покинули более 5,8 тыс. сотрудников

РАБАТ, 27 октября. /ТАСС/. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) заявила о своей решимости соблюсти ранее намеченные сроки и вывести всех сотрудников из африканской страны к 31 декабря 2023 года.

"Наш выход из Мали продолжается. Мы полны решимости завершить вывод [сотрудников] к 31 декабря в соответствии с резолюцией 2690 СБ ООН", - говорится в коммюнике Миссии.

В МИНУСМА также сообщили, что Мали к настоящему моменту уже покинули более 5,8 тыс. сотрудников.

Правительство Мали обратилось 16 июня к Совету Безопасности ООН с просьбой безотлагательно вывести из страны МИНУСМА. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Абдулайе Диоп заявил, что миротворцы ООН оказались неспособными обеспечить безопасность республики.

СБ ООН 30 июня постановил прекратить действие мандата МИНУСМА. Миротворческому контингенту предписано покинуть Мали до 31 декабря 2023 года.

МИНУСМА была учреждена весной 2013 года резолюцией Совета Безопасности ООН с целью поддержки политических процессов в Мали и выполнения некоторых задач по обеспечению безопасности.