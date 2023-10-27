В Израиле заявили, что ХАМАС расположило военный штаб в центральной больнице Газы

Согласно заявлению армейской пресс-службы, там есть несколько подземных комплексов, используемых боевиками в военных целях, а также туннель, позволяющий попасть в штаб-квартиру, не проходя через госпиталь

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 октября. /ТАСС/. Армия Израиля выступила с утверждением, что основной командный штаб ХАМАС расположен на территории центральной больницы города Газа "Аль-Шифа", где есть несколько подземных комплексов, используемых боевиками в военных целях, а также туннель, позволяющий попасть в штаб-квартиру, не проходя через госпиталь. Соответствующее заявление распространила армейская пресс-служба.

"Центральный командный штаб ХАМАС расположен под центральной больницей города Газа "Аль-Шифа", <...> где есть несколько подземных комплексов, используемых лидерами террористической организации ХАМАС для управления ее деятельностью, а также туннель, ведущий к больнице и позволяющий попасть в штаб-квартиру ХАМАС, не проходя через больницу", - говорится в заявлении.

"Кроме того, внутри больницы находится центр управления внутренней безопасностью ХАМАС, укомплектованный вооруженными людьми, а также расположен штаб террористов, из которого ведется управление ракетными обстрелами [территории Израиля]", - продолжили в пресс-службе, отметив, что "в больнице 1,5 тыс. коек и около 4 тыс. сотрудников", которые "используются в качестве живого щита лидерами террористической организации ХАМАС".

"Вход в подземный штаб осуществляется из ряда прилегающих к больнице туннельных шахт, а также имеется вход из отделений больницы", - сообщили в израильской армии. "Энергетическая инфраструктура больницы <…> на самом деле одновременно питает скрытую террористическую структуру с ее лидерами", которые, "используя больницу как прикрытие, подвергают опасности мирное население", отметили военные. В израильской армии указали, что "информация об использовании ХАМАС больницы основана на очень широком спектре" разведданных.