Зеленский уволил несколько послов Украины и назначил двух новых глав диппредставительств

Украинский президент уволил послов страны в Дании и Греции и постоянного представителя при международных организациях в Вене

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил послов страны в Дании и Греции и постоянного представителя при международных организациях в Вене, а также назначил новых послов в Дании и Чили. Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства.

Новым руководителем дипломатического представительства Украины в Дании вместо уволенного Михаила Видойныка станет Андрей Яневский, который до этого возглавлял департамент обеспечения работы руководства МИД Украины. Помимо этого, послом Украины в Чили назначен Юрий Дюдин. В то же время Сергей Шутенко и Евгений Цимбалюк, согласно указам Зеленского, сняты с должностей посла Украины в Греции и постоянного представителя страны при международных организациях в Вене соответственно.

В июле Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко, назначенного на этот пост в июле 2020 года, после того, как тот назвал нездоровым сарказмом слова украинского лидера о том, что украинцы могут каждое утро просыпаться и благодарить тогдашнего британского министра обороны Бена Уоллеса за военную помощь Киеву. До этого Уоллес заявил, что страны Запада хотели бы услышать от Украины слова благодарности за поставки военной техники вместо критики решений об отказе принимать страну в состав НАТО по ускоренной процедуре.