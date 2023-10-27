Украинцы требуют ротации в армии, ЕС не согласовал помощь Киеву. Ситуация вокруг Украины

Родственники мобилизованных украинцев проводят акции протеста в Киеве, Одессе, Полтаве и других городах с требованием демобилизации или ротации тех, кто были призваны в ВСУ в самом начале конфликта.

Европейские лидеры на саммите ЕС не смогли согласовать программу бюджетной помощи Украине. При этом они приняли решение использовать доходы от замороженных суверенных российских активов для поддержки Киева.

ТАСС собрал основную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшую неделю отразили 45 атак подразделений ВСУ на краснолиманском направлении и 19 атак штурмовых групп противника на запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Группировка "Запад" в течение недели отразила 47 контратак противника на купянском направлении и заняла более выгодные рубежи, добавили в ведомстве. За указанный период потери ВСУ составили более 3530 бойцов.

ВС РФ за неделю нанесли 19 ударов по местам хранения безэкипажных катеров и военной аэродромной инфраструктуре ВСУ. Средства противовоздушной обороны РФ за прошедшую неделю перехватили 19 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, 2 ракеты ATACMS, 2 ракеты "Нептун", 6 ракет HARM, 8 бомб JDAM, а также переделанную в ударную ракету С-200, отметили в Минобороны РФ. Кроме того, по данным ведомства, за неделю в результате действий российских сил противник потерял значительное количество боевой техники.

Процедуры обмена

В Минобороны РФ сообщили, что в течение недели добровольно сдались в плен 54 украинских военных из шести бригад. По данным ведомства, в зоне ответственности Западной группировки российских войск, а также на соледаро-бахмутском и южнодонецком направлениях фиксируется "критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих".

Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, украинская сторона делает все возможное, чтобы максимально затянуть процедуру обмена пленными, при том, что с российской стороны в этом направлении ведется активная работа. Он уточнил, что Киев заинтересован в освобождении наиболее известных представителей украинских войск, судьба же рядовых бойцов ему не интересна.

Оружие с Украины

В Россию с Украины нелегально поставляется оружие, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом. В связи с этим, указал он, "нужно посмотреть все эти каналы, посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля, посмотреть, что нужно сделать дополнительно для укрепления нормативно-правовой базы".

Мобилизация и ротация

Родственники мобилизованных украинцев проводят акции протеста в Киеве, Одессе, Полтаве и других городах с требованием демобилизации или хотя бы ротации тех, кто были призваны в ВСУ в самом начале конфликта. Родственники отмечают, что их близкие, находящиеся в армии, "истощены физически и морально". Действующий закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" не определяет срок службы для мобилизованных во время военного положения, поэтому протестующие требуют, чтобы власти решили эту проблему как можно скорее.

Минздрав Украины сократил и конкретизировал сроки прохождения военнообязанными военно-врачебной комиссии. На сайте ведомства сообщается, что предельный срок для медицинского осмотра о пригодности к военной службе установлен в четыре рабочих дня, для лабораторных и инструментальных исследований - три рабочих дня.

Ранее в стране расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Также в стране приняли закон, обязывающий встать на учет всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора.

Помощь Евросоюза

Лидеры 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли согласовать программу бюджетной помощи Украине. При этом глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита подчеркнул, что помощь Киеву останется "приоритетом сообщества".

Участники саммита также приняли решение использовать доходы от замороженных суверенных российских активов для поддержки Украины. Мишель отметил, что лидеры ЕС дали указание Еврокомиссии и внешнеполитической службе сообщества подготовить конкретные предложения по использованию доходов от российских активов на нужды Киева.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у лидеров стран ЕС "есть взаимопонимание", что Евросоюз должен попытаться "заставить Россию заплатить за восстановление Украины", в том числе путем использования ее замороженных активов.

Относительно обещанной Киеву программы помощи в размере €50 млрд на 4 года, для которой странам ЕС нужно внести в бюджет сообщества новые взносы, Мишель заявил лишь, что на саммите "прошла дискуссия о доработке бюджета". По сообщениям источников, идею выделения дополнительных бюджетных взносов заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще несколько государств ЕС.