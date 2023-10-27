27 октября, 17:10,
обновлено 27 октября, 18:21
Палестино-израильский конфликт

На всей территории сектора Газа перестал работать мобильный интернет

Как сообщил палестинский провайдер Jawwal, причиной стали массированные удары со стороны израильской армии

ДУБАЙ, 27 октября. /ТАСС/. Сотовая связь и мобильный интернет перестали работать на всей территории сектора Газа после массированных ударов со стороны израильской армии. Об этом сообщил палестинский провайдер Jawwal.

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"К сожалению, мы вынуждены полностью прекратить предоставление всех услуг, связанных с работой сотовой связи и мобильного интернета в секторе Газа, из-за продолжающейся агрессии [Израиля]. Интенсивная бомбардировка, осуществленная за последний час, привела к разрушению всех оставшихся международных маршрутов, которые связывали Газу с внешним миром", - говорится в сообщении, опубликованном на странице провайдера в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что массированные атаки израильских сил полностью парализовали систему связи в палестинском анклаве. По свидетельству телеканалов Al Arabiya и Al Jazeera, в пятницу сектор Газа подвергся самой интенсивной атаке с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Армия обороны Израиля, как утверждается, наносит удары сразу по нескольким районам анклава с воздуха, из наземных орудий и со стороны моря.

В свою очередь официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что она "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. По его словам, для подготовки наземной операции ВВС Израиля атакуют "подземные цели и объекты террористической инфраструктуры". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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