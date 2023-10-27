На всей территории сектора Газа перестал работать мобильный интернет

Как сообщил палестинский провайдер Jawwal, причиной стали массированные удары со стороны израильской армии

ДУБАЙ, 27 октября. /ТАСС/. Сотовая связь и мобильный интернет перестали работать на всей территории сектора Газа после массированных ударов со стороны израильской армии. Об этом сообщил палестинский провайдер Jawwal.

"К сожалению, мы вынуждены полностью прекратить предоставление всех услуг, связанных с работой сотовой связи и мобильного интернета в секторе Газа, из-за продолжающейся агрессии [Израиля]. Интенсивная бомбардировка, осуществленная за последний час, привела к разрушению всех оставшихся международных маршрутов, которые связывали Газу с внешним миром", - говорится в сообщении, опубликованном на странице провайдера в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что массированные атаки израильских сил полностью парализовали систему связи в палестинском анклаве. По свидетельству телеканалов Al Arabiya и Al Jazeera, в пятницу сектор Газа подвергся самой интенсивной атаке с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Армия обороны Израиля, как утверждается, наносит удары сразу по нескольким районам анклава с воздуха, из наземных орудий и со стороны моря.

В свою очередь официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что она "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. По его словам, для подготовки наземной операции ВВС Израиля атакуют "подземные цели и объекты террористической инфраструктуры".