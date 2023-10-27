27 октября, 17:12
Палестино-израильский конфликт

Бойцы "Хезболлах" атаковали пять израильских позиций на границе с Ливаном

Шиитские бойцы выпустили по ним противотанковые ракеты

БЕЙРУТ, 27 октября. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" сообщило о проведении операции против израильских войск на границе с Ливаном, в ходе которой были поражены пять военных позиций.

Читайте также
ЦАХАЛ начнет операцию в секторе Газа без предупреждения. Палестино-израильский конфликт

В заявлении, переданном агентством Al Wataniya, говорится, что шиитские бойцы выпустили по ним противотанковые ракеты. Наибольший урон нанесен командно-наблюдательному пункту в Садехе, где выведено из строя техническое оборудование, и армейским казармам в Зераите и Мискаваме. О потерях в рядах израильтян сведений не приводится.

Как подчеркивается в тексте, "удары бойцов исламского сопротивления последовали в ответ на обстрел израильской артиллерией колонны ливанской армии в окрестностях поселка Айтрун".

По сведениям агентства, в ходе этой атаки, произошедшей в первой половине дня, никто из ливанских военнослужащих не пострадал.

Военно-информационная служба "Хезболлах" ранее сообщила, что в пятницу в боестолкновениях на юге Ливана погибли три шиитских бойца. Всего с начала военной эскалации на ливано-израильской границе 8 октября вооруженное крыло "Хезболлах" потеряло 54 бойца. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация